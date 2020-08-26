Мэрия Самары подала в суд на волжских казаков

В Самаре освобождают парк 60-летия Советской власти

В Самаре мэрия подала в суд на Волжское казачье войско. От них требуют вернуть земельный участок в парке 60-летия советской власти и демонтировать все строения на нем. Департамент управления имуществом обратился c иском в арбитражный суд региона.

Напомним, что в 2020 году мэрия начала наводить порядок в парке и разбираться с арендаторами. В число недобросовестных попали и казаки. В материалах иска говорится, что этот земельный участок предоставили общественной организации для того, чтобы там разместили временные объекты зоны отдыха. Но там появились какие-то хозяйственные постройки, павильоны и теперь их просят демонтировать, а землю вернуть в собственность города.

Заседание по этому делу пройдет 21 сентября. А вот иск о взыскании 272 тыс рублей по договору аренды, заключенному в 2014 году суд уже удовлетворил. Возможно, что речь идет о задолженности по арендной плате за землю в парке.