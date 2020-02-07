2020-02-07T11:18:00+03:00
Общество

В Самаре из парка 60-летия Советской власти решили убрать казаков

Они арендовали там землю под размещение временных объектов зоны отдыха
Анастасия ФИЛАТОВА
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Лесопарк продолжают очищать от мусора и незаконных сооружений / Фото: Александр МилеевЛесопарк продолжают очищать от мусора и незаконных сооружений / Фото: Александр МилеевФото: Twitter.com
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В Самаре продолжают наводить порядок в лесопарке 60-летия Советской власти. Ранее местные жители начали жаловаться на появление там непонятных сооружений, гаражей и мусора. Власти разыскали арендаторов парка и начали расторгать с ними договора. Одним из первых попросили освободить территорию «Волжское казачье войско». Договор аренды с общественной организацией был заключен еще в августе 2004 года. Касался он размещения в парке временных объектов зоны отдыха. Однако, по некоторым данным, в парке установили совсем другие сооружения — гаражи.

- Одним из недобросовестных арендаторов земли является «Волжское казачье войско», которое не только использует предоставленную ему в аренду землю не по назначению, но и систематически нарушает договор, не внося длительное время плату! - написал в твиттере депутат Самарской губернской думы Александр Милеев.

Договор аренды истек в мае 2008 года, но в дальнейшем его продлили на неопределенный срок. Недавно после многочисленных жалоб договор с «Волжским казачьим войском», у которого не так давно сменился атаман, был расторгнут. Согласно документу, подписанному главой Самары Еленой Лапушкиной, сотрудничество с организацией прекращают из-за затягивания платы по аренде.

Александр Милеев отметил, что власти совместно с депутатами ведут сейчас работу и с другими арендаторами и собственниками парка, которые захламляют там территорию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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