"Крылья Советов" объявили об уходе из команды основного нападающего

Деян Радонич ищет новый клуб Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

"Крылья Советов" объявили о расставании с хорватским нападающим Деяном Радоничем, который был основным центрфорвардом после ухода Александра Соболева. Правда, в РПЛ, а не в нынешнем сезоне РПЛ. Сейчас он отправился на родину, где будет искать себе новую команду.

- Хочу сказать спасибо "Крыльям" за предоставленный шанс. Для меня это был новый интересный опыт. Благодарю руководство клуба за доверие, болельщиков – за поддержку, персонал клуба – за профессионализм и семейную атмосферу. Я запомню это время в Самаре, - передает слова Радонича пресс-служба клуба.

Деян перешел в "КС" в июне 2019 года. Он сыграл за "Крылья" 28 матчей и забил 4 гола. Зелено-бело-синие благодарят его за выступления в коллективе и желают успехов в дальнейшей карьере.