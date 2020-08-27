У самарца арестовали автомобиль за налоговую задолженность в 36 тысяч рублей

Дорожный пристав - это небольшой аппарат, который мониторит номера машин и ищет те из них, которые оформлены на "клиентов" службы судебных приставов Фото: предоставлено пресс-службой

В Самарской области судебные приставы продолжают проводить совместные с ГИБДД рейды с использованием устройства под названием "Дорожный пристав". Напомним, он "сканирует" номера автомобилей в потоке и подает сигнал, если "увидит" машину, оформленную на человека, за которым числятся разного рода долги, дошедшие до базы данных судебных приставов.

На днях в поле зрения чудо-прибора попал автомобиль Daewoo Nexia. По данным региональной службы судебных приставов, владелец машины недоплатил налогов на 36 тысяч рублей. Мужчину остановили. На месте расплатиться по счетам он не смог, поэтому иномарка отправилась на штрафстоянку.

Если автовладелец сумеет заплатить за налоги, штрафстоянку и штрафы, то машину ему вернут. В противном случае ее продадут с торгов.

- Всего за один день судебные приставы арестовали 3 автомобиля и взыскали 331 тысячу рублей в счет погашения долгов по налоговым платежам, - сообщает региональная служба судебных приставов.

С помощью "Дорожного пристава" им удается взыскивать миллионы рублей и закрывать сотни исполнительных производств.

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