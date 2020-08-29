На турнире "Samara Open 2020" сразились звезды российского баскетбола

Матч звезд баскетбола прошел на площади Куйбышева Фото: sova.info

В Самаре продолжается один из самых престижных баскетбольных турниров «Samara Open 2020» памяти заслуженного тренера СССР Юрия Тюленева. Сегодня, 29 августа, в рамках него состоялся Матч звезд. В составах «красной» и «синей» команд выступили действующие баскетболисты женской и мужской команд БК «Самара», и ветераны баскетбола, в их числе олимпийская чемпионка Ольга Артешина. Их наставниками стали главный тренер БК "Самара" Игорь Грачев и заслуженный мастер спорта СССР Борис Соколовский.

Победа досталась команде «синих». Они обыграли соперника со счетом 16:10. Однако медали турнира получили все без исключения. Присутствовал на матче лучший баскетболист России 2001 года Сергей Чикалкин.

- Турнир всегда проходит позитивно, эмоционально, не помешал даже небольшой дождь. Считаю, что и после турнира баскетбольные кольца здесь нужно оставлять, чтобы парни приходили, играли здесь. Условия очень хорошие, для Самары это отличное мероприятие, - рассказал баскетболист.

Напомним, что "Samara Open" проводится уже одиннадцатый раз. ежегодно проводится. Спортивный праздник и в этом году собрал 120 команд и 480 участников, турнир прошел с учетом всех требований Роспотребнадзора.