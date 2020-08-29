Дмитрий Азаров рассказал, что мешает строить в Самаре больше жилья

Фото: Правительство Самарской области

Недостаток ливневой канализации и очистных сооружений препятствует увеличению темпов строительства жилья в Самаре. Эту причину в числе прочих назвал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на встрече с заместителем Председателя Правительства России Маратом Хуснуллиным в субботу, 29 августа, в Казани.

На встрече обсуждались вопросы жилищного строительства, а также градостроительного потенциала региона.

По словам Дмитрия Азарова, строительство жилья будут стимулировать развитие системы ипотечного кредитования, совершенствование улично-дорожной, транспортной сети, инженерной инфраструктуры.

В числе сдерживающих факторов он назвал отсутствие на некоторых территориях ливневой канализации и очистных сооружений. Но работы по решению этой проблемы активно ведутся. Сейчас строятся очистные сооружения сразу в пяти городах Самарской области.

Кроме того, в ходе двухсторонней встречи обсуждалась возможность дополнительного финансирования из федерального бюджета на реализацию важнейших инфраструктурных проектов. В частности, в этом году регион может получить средства по второму этапу строительства мостового перехода через реку Самару.

Только в этом году область смогла дополнительно привлечь более 1млрд. рублей. На данный момент правительством региона сформирована еще одна заявка в бюджет страны на 1,5 млрд – на возведение второй очереди мостового перехода «Фрунзенский» и 230 млн рублей – на строительство дороги «Тольятти – Ягодное».

Что касается строительства жилья, то как отметил Дмитрий Азаров, на встрече с запредом правительства страны определены дополнительные меры, которые нужно предпринять в ближайшее время для того, чтобы выйти на показатели, обозначенные Президентом России – это 0,82 квадратных метров на каждого жителя.