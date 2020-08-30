Водитель Митцубиси сбил девушку возле Макдональдса в Самаре

Около Макдональдса сбили девушку

В субботу 29 августа в результате ДТП пострадала 23-летняя девушка. Она переходила дорогу рядом с Макдональдсом. В это время водитель Митцубиси Аутлэндер выезжал с прилегающей площадки задним ходом. Вокруг он не посмотрел, девушку не заметил.

ДТП случилось около половины первого ночи. Наверное, водитель заезжал подкрепиться в популярную забегаловку. Но в результате его неосторожного управления девушка оказалась в больнице. Автомобиль серьезно задел ее, понадобилось вызывать скорую помощь.

Сейчас пострадавшей назначили амбулаторное лечение. Она перходила дорогу по правилам, в ГУ МВД РФ по Самарской области считают, что неправильно выполнял маневр именно водитель. Ему за неосторожность придется ответить. Разбирательства продолжаются и сейчас, после этого будет принято процессуальное решение.