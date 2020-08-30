В Самаре полным ходом идет реконструкция Фабрики-кухни для Третьяковской галереи. Фото: правительство Самарской области

В Самаре может появиться филиал Эрмитажа. Об этом заявил губернатор Дмитрий Азаров на выездном совещании по реконструкции здания Фабрики-кухни 30 августа. В нем также приняли участие помощник Президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн и заместитель гендиректора по развитию Третьяковской галереи Татьяна Мрдуляш.

- На этот флагманский проект по открытию филиала Третьяковки сейчас смотрит и Эрмитаж, смотрит и ГМИИ им.Пушкина, потому что у нас с ними тоже заключено соглашение. Вполне возможно, что если здесь у нас все будет успешно, то они также откроют в области филиалы, - пояснил Дмитрий Азаров.

Здание Фабрики-кухни было построено в 1932 году и пережило много изменений. Сейчас здесь идет реконструкция – она завершится в конце 2021 года. А в 2022 году здесь должен открыться филиал Третьяковской галереи. Стоимость работ - 1,38 млрд рублей, эти средства выделили из федерального бюджета. Работа идет по графику, без приостановок. Строители намерены к зиме закрыть тепловой контур, чтобы заниматься внутренними работами в холодное время года.

- Мы пытались запустить этот проект при предыдущем руководстве области. Но там слова расходились с делом. Говорилось одно, а делалось другое. Сейчас работы идут полным ходом. Работа города, области и Третьяковки скоординирована, – отметил Владимир Мединский.

В здании филиала Третьяковской галереи в Самаре будет размешаться экспозиция, посвященная искусству XX века и современности.