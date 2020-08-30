В Самаре число больных коронавирусом перевалило за 4 тысячи человек

В областном центре много зараженных коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число больных коронавирусом в Самаре перевалило за 4 тысячи человек. Как сообщили в региональном оперштабе Самарской области, 30 августа медики обнаружили в областном центре 38 новых инфицированных COVID-19. А общее количество заболевших с диагностированным коронавирусом в Самаре перевалило за четырехтысячную отметку и достигло 4027 человек.

По статистике на областной центр приходится почти половина всех зараженных коронавирусом в регионе. Всего с начала пандемии коронавирусом в Самарской области заболело 8426 человек.

В последние дни статистика заболеваемости коронавирусом в регионе не радует: уже больше неделе медики каждый день выявляют более чем по семь десятков зараженных. Врачи просят самарцев не забывать про санитарные правила и беречь свое здоровье.