В Самаре начали строить детскую площадку от Димы Билана

Детскую площадку начали строить

В Самаре начали строить детскую площадку в 13 микрорайоне. Сертификат на нее подарил городу и Домику инклюзивного творчества певец Дима Билан в 2019 году после своего "пьяного" выступления на Дне города. Это стало жестом извинения. Впрочем, артиста горожане простили: он не только выступил с повторным бесплатным концертом на площади Куйбышева, но еще и раскошелился не только на детскую площадку, но и на оборудование для детской больницы.

И вот теперь в городе начали строительство площадки. Об этом в своем твиттере написал управляющий микрорайоном №19 Андрей Пеня. А сам Дима Билан репостнул запись у себя в инстаграме и отметил, что очень счастлив таким хорошим новостям.

- Я так счастлив , что ее уже начали строить!!! Еще раз спасибо вашему замечательному городу, губернатору Самарскои области - Азарову Дмитрию Игоревичу и главе городского округа Самара - Лапушкинои Елене Владимировне за веру в лучшее и настоящее и ваше доброе сердце! - написал Дима Билан.

Подписчики поблагодарили певца, что он следит за судьбой своего подарка и написали, что он огромный молодец. Напомним, что певец обещал приехать на открытие площадки, если у него будет такая возможность.