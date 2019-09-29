2019-09-29T15:06:54+03:00
Общество

"Я вот тоже отличился недавно!": Детская площадка от Димы Билана досталась "особенным" самарским детишкам

Сразу с аэропорта Билан отправился в Домик инклюзивного творчества на улице Стара-Загора и спел с его воспитанниками
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Дима Билан начал свой день в Самаре с посещения инклюзивного центраДима Билан начал свой день в Самаре с посещения инклюзивного центраФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Дима Билан сдержал обещание и снова вернулся в Самару - теперь не с пустыми руками. Сразу с самолета перед бесплатным концертом он поехал в гости к особенным самарским детишкам.

Когда артист выходил из центра, рядом уже собралась толпа Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Когда артист выходил из центра, рядом уже собралась толпаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В доме инклюзивного творчества московского гостя ждали уже с утра, распевались, рисовали, готовили подарки. Конечно, звезды федерального масштаба тут бывают нечасто.

Воспитанники центра с удовольствием фотографировались с артистом Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Воспитанники центра с удовольствием фотографировались с артистомФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Подарить Самаре детскую площадку Дима Билан решил после своего не слишком удачного выступления на дне города. Артист перебрал с коньяком и выступил не на "пятерку". Потом в инстаграме извинился: мол, не хотел никого обидеть. И пообещал подарки.

Встречала Билана руководитель центра Екатерина Сизова Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Встречала Билана руководитель центра Екатерина СизоваФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарцы долго спорили, где появится подарочная площадка: кто-то предлагал Воронежские озера, да и в принципе каждый тянул одеяло на себя и свой двор. Но в результате переговоров представителей певца и мэрии родилась другая идея. Оказалось, что о площадке давно мечтали в Центре инклюзивного творчества на ул. Стара-Загора, 140. Стоит такая красота немало, ведь она должна быть приспособлена к нуждам особых детишек. Вот и решили попросить о помощи проштрафившегося артиста - и тот согласился. В общем, в гости к Екатерине Сизовой - руководителю центра - и ее воспитанникам певец пришел с сертификатом на миллион рублей: берите, стройте.

- О такой площадке мы давно мечтали, - говорит Екатерина. - Наша цель, чтобы на ней могли все играть, и детишки с особенностями здоровья, и просто маленькие жители окрестных домов. Это и есть настоящая инклюзия.

Денис попросил артиста расписаться на его кепке Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Денис попросил артиста расписаться на его кепкеФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сам певец в центре чувствовал себя очень уютно. Он признался, что не в первый раз заглядывает в такие учреждения, в том числе благодаря своей хорошей знакомой Наталье Водяновой, с которой он работал в проекте "Обнаженные сердца". Билан с ностальгией посмотрел на балетные станки и рассказал, что и сам занимался на таком. А познакомившись с педагогом по вокалу, ударился в воспоминания.

- У меня тоже вот такой педагог по вокалу настоял, чтобы я шел в музыкальную школу. Я был хулиганом на улице, а тут вот такое. Музыка меня раз и затянула. Это не ради красного словца. Пришел, влюбился. У нас в городе часто выключали свет. И мы со свечками разбирали партии, пели на шесть голосов. И я настолько этим увлекся. И теперь я без музыки представить свою жизнь не могу, - поделился он.

Отпечаток ладошки Билана остался на стене детского центра Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Отпечаток ладошки Билана остался на стене детского центраФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Детишки приготовили подарки Диме Билану: Ульяна подарила ему дерево счастья.

- Вот интересно, кто делает дерево счастья, он же тоже должен стать счастливым? Я искренне этого желаю, - тут же отреагировал артист.

Дети приготовили гостю подарки Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Дети приготовили гостю подаркиФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Маленькая Соня подарила певцу сердечко. А от всей группы ему достались корзинка со сладкими цветами - это конфеты доброты.

- Здесь конфеты сладкие. Если вдруг грустно - угоститесь одной. Такие конфеты они всегда делают так, чтобы сразу у человека настроение поднялось и добро случилось в жизни, - дала напутствие педагог студии Ольга.

Все могли сфотографироваться с кумиром Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Все могли сфотографироваться с кумиромФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Дима Билан спел с особенными самарскими детишками.

- Я бывал частенько на круглых столах, общался с родителями детей с различными особенностями. Мне все это знакомо. Да что уж, мы все с особенностями, я тоже отличаться умею и отличился недавно, - пошутил артист.

В большой комнате его уже ждал общий хор воспитанников. Первый куплет песни "Твори добро" Билан просто слушал, а уже в припеве присоединился к ребятам и спел вместе с ними.

Все могли сфотографироваться с кумиром Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Все могли сфотографироваться с кумиромФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Меня одарили подарками. Спасибо вам большое. И я вот думал, как я могу быть полезен инклюзивному центру. Все мы люди, все мы живем с трепетом в душе. Спасибо, за то, что вы меня многому научили. И дали шанс все исправить, - сказал Дима Билан.

Певец с удовольствием раздавал автографы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Певец с удовольствием раздавал автографыФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Прощальные объятия Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Прощальные объятияФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сегодня вечером, в 19.00 Дима Билан выступит на концерте на площади Куйбышева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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