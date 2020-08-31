В минспорта рассказали, когда откроют СК "Маяк" в Самаре после пожара

В спорткомлексе случился пожар. Фото: https://vk.com/fsc_mayak?z=photo-183682411_456239051%2Falbum-183682411_264226773

В министерстве спорта Самарской области рассказали подробности о пожаре в СК "Маяк" в Юнгородке в Самаре. Оказалось, что возгорание началось в сушильной комнате в одной из раздевалок, которыми пользуются хоккеисты ЦСК ВВС. Они тренируются в спортивном комплексе.

Видимо, в одном из специальных сушильных шкафов, которые работают от сети, замкнула проводка или случилась другая неприятность. Шкафы загорелись. В причинах пожара разберутся специалисты.

Из спортивного комплекса вывели около четырех десятков человек. Пожарные приехали оперативно и ликвидировали огонь. Возгорание не распространилось дальше одного помещения.

В воскресенье посетителей в спортивный комплекс не пускали из-за задымления и неприятного запаха. Однако в понедельник СК "Маяк" планируют открыть в полном объеме. Работать он будет в плановом режиме.

Напомним, что на пожар выезжали 94 человека,