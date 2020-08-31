В музее Эльдара Рязанова в Самаре планируют открыть тематический кинозал

Музей Эльдаря Рязанова в Самаре открылся в мае 2018 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Более 60 тысяч человек, по данным правительства Самарской области, уже посетили музей Эльдара Рязанова, который открылся всего два года назад. Напомним, музей располагается на ул.Фрузе, 120 - этот дом является памятником архитектуры регионального значения "Дом штабс-капитана Н.И. Залесова".

Всего предполагалось 3 этапа создания и расширения музея. Из них в жизнь удалось воплотить пока лишь первый этап: собственно оборудование зоны, которая воскрешает атмосферу того времени, когда детство Эльдара Рязанова проходило в Самаре. Потом его семья переехала в Москву, он жил и работал именно там, но в военные годы вернулся на родину в эвакуацию - тогда Самару уже переименовали в Куйбышев.

Некоторые экспонаты музея помогала подбирать вдова знаменитого режиссера - Эмма Абайдуллина, на открытие музея в мае 2018 года она приехала вместе с дочерью Ольгой Рязановой.

Власти собираются музей развивать: в частности внутри должен появиться тематический кинозал, где будут показывать фильмы Эльдара Рязанова. Правда, конкретные сроки его появления пока не оговариваются.

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