В Самаре поймали мужчину, который отрезал женщине сосок

Расследование продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские правоохранители разбираются в обстоятельствах преступления, совершенного на улице Чапаевской. В ночь с 22 на 23 августа там, в квартире одного из домов, серьезные травмы получила 49-летняя хозяйка жилплощади.

Женщина была сильно избита. Кроме того, ей порезали губу и отрезали сосок на левой груди. Сразу после происшествия пострадавшую доставили в больницу Пирогова.

- Было принято решение о возбуждении уголовного дела по факту причинения вреда здоровью средней тяжести. Подозреваемый - 42-летний мужчина, ранее судимый за похожие нарушения закона, - сообщил корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас расследование продолжается. Злоумышленник арестован.