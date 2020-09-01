Стало известно, как к 1 сентября в Самарской области заболел коронавирусом еще 81 человек

В регионе продолжают бороться с коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1 сентября стало известно о том, что в Самарской области еще 81 человек подхватил коронавирус. Наибольшее число заболевших снова в региональной столице.

- В Самаре заболели 38 человек. 6 - в Тольятти. 4 - в Сергиевском районе. По 3 - в Кинеле, Елховском, Нефтегорском, Похвистневском и Челно-Вершинском районах. По 2 - в Безенчукском, Большечерниговском, Клявлинском, Красноярском и Приволжском районах, - рассказывают в оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19.

Еще по 1 заболевшему появилось в Чапаевске, Новокуйбышевске, Богатовском, Борском, Волжском, Кинельском, Кошкинском и Ставропольском районах.

14 новых пациентов контактировали с ранее инфицированными - 9 в Самаре, по 1 - в Большечерниговском, Нефтегорском, Приволжском, Сергиевском, Ставропольском районах. 56 обследованы с диагнозом «внебольничная пневмония, ОРВИ». 11 человек не имели никаких клинических проявлений.

Напомним, что общее число заболевших с начала пандемии теперь в губернии - 8586. Выздоровели за этот период - 6921, в том числе 77 накануне. Скончались - 129. 328 остаются под медицинским наблюдением.