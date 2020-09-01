От коронавируса в Самарской области скончались две женщины и двое мужчин

Болезнь остается опасной для жителей Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса на территории Самарской области рассказали, кто еще умер от этой опасной болезни. Напомним, что 1 сентября стало известно о 4 новых жертвах Covid-19 в регионе.

- Речь идет о мужчине 88 лет, страдавшему заболеваниями сердечно-сосудистой системы, женщине 63 лет, страдавшей заболеванием сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также о 61-летнем мужчине и 69-летней женщине, - отмечают специалисты.

Таким образом, количество смертей от коронавирусной инфекции в Самарской области достигло числа 129. Заболел за минувшие сутки 81 человек. Наибольшее количество инфицированных в Самаре.