В Самаре прокуратура нашла нарушения в работе океанариума

Сейчас в океанариуме все в порядке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники прокуратуры проверили, как содержат животных в самарском океанариуме. Правоохранители и привлеченный к мероприятию специалист управления Россельхознадзора в ходе своей работы нашли некоторые нарушения в деятельности учреждения.

- Установлено, что там не утвержден график дезинфекций, дезинсекций, дератизаций помещений, в которых содержат животных, отсутствуют акты проведения указанных мероприятий, а также акты лабораторного контроля качества воды в аквариумах и бассейнах, - отмечают в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Руководителю организации внесли представление с просьбой устранить недочеты. Реакция уже последовала - виновных привлекли к дисциплинарной ответственности, а спорные моменты исправили.

В прокуратуре также отмечают, что после проверки возбудили административное дело о нарушении правил карантина животных. Сейчас его направили для рассмотрения в Россельхознадзор.