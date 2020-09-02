В Самаре забил фонтан на месте рынка на Авроре

Фонтан на Авроре начал работать

В Самаре запустили сухой фонтан, который построили на месте снесенного рынка на Авроре/Аэродромной. Открытие состоялось 1 сентября, как раз к празднику День знаний. Горожане были в восторге, особенно дети, которые с удовольствием бегали между струй. Аккуратные лавочки облюбовали пенсионеры.

Бульвар получился на самом деле очень ухоженным и благоустроенным. Напомним, что рынок снесли только в прошлом году. Затем жители проголосовали за проект реконструкции этого пространства. Ремонт начался летом и вот, к первому осеннему дню, сквер открылся. и фонтаны в самом деле стали главным его украшением.

Фонтан сняли на видео: на нем видно, как радуются новому развлечению местные жители. Теперь для того, чтобы устроить красивую фотографию, им не нужно будет ехать в центр города.