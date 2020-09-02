Восемь районов "за 60" и Самара на грани: что происходит с коронавирусом в регионе в начале осени

Что происходит с коронавирусом в Самарской области

1 сентября в Самарской области еще 81 человек заболели коронавирусом. Общее число пациентов с начала пандемии составило 8586 человек. Разобрались, в каких районах и городах ситуация хуже всего, где вообще не болеют и чего ждать от осени и возможного обострения эпидемиологической обстановки.

Самая неблагоприятная обстановка в Самаре: здесь уже 4097 заболевших с начала пандемии, каждый день прибавляется почти 40 новых больных Большая часть из них - люди, которые уже болели ОРВИ и пневмонией и просто узнали результат мазка.

На втором месте, конечно же, Тольятти - здесь 1748 человек заболели с начала пандемии.

Не слишком все благополучно в Новокуйбышевске - здесь 293 больных всего-то на 100 тыс населения.

Восемь муниципальных районов имеют заболеваемость выше шестидесяти. В Большечерниговском районе 63 заболевших, в Сергиевском - 69, в Кинель-Черкасском - 75 пациентов с подтвержденным тестом. в Красноярском - 78 и на удивление в лидерах Безенчукский район, здесь 91 пациент с коронавирусом с начала пандемии.

Стоит отметить, что ситуация в регионе пока не слишком-то позитивная. Но власти настроены оптимистично. Уже началась вакцинация по гриппу, а вот прививки от коронавируса будут делать только ближе к концу осени. При этом эксперты просят жителей обязательно соблюдать социальную дистанцию, носить маски. Вирусологи полагают, что стандартная эпидемиологическая ситуация осенью может усложниться коронавирусом. Поэтому сейчас очень важно не нарушать эпидемиологические правила.