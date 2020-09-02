Судебный пристав, которая списала жителям Самарской области штрафов на 15,8 млн рублей, может избежать колонии

Уголовное дело елены Дедовой рассматривают в Железнодорожном районном суде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре окончено судебное следствие по делу о незаконном списании долгов по штрафам ГИБДД.

Напомним, на скамье подсудимых - Елена Дедова, ранее она занимала должность начальника межрайонного отдела судебных приставов по взысканию административных штрафов. Региональный Следственный комитет предъявил ей обвинение в совершении служебного подлога и превышении должностных полномочий.

Как пояснил корреспондентам “КП-Самара” старший помощник прокурора Железнодорожного района Самары Иван Овчинников, речь идет о 18 506 исполнительных производствах на сумму 15,8 млн рублей. Предполагается, что судебный пристав пометила эти производства во внутренней системе как исполненные. Делалось это для повышения показателей работы. Позже, предположительно, Дедова хотела все вернуть на круги своя и взыскивать деньги с должников, как и положено по закону. Но сотрудники ФСБ задержали ее раньше, чем план был приведен в исполнение в полной мере.

На днях по этому делу прошли прения сторон. Гособвинение не стало настаивать на том, чтобы отправить девушку за решетку и запросило ей 3 года условного лишения свободы.

Впрочем, суд может не согласиться с такой позицией и либо оправдать Елену Дедову, либо назначить ей более суровое наказание. Санкции статей, по которой ей предъявлено обвинение, предусматривают разные виды наказания - в том числе лишение свободы на срок до 4 лет и крупные штрафы.

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