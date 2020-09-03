Самарские следователи незаконно удерживают миллион рублей, принадлежащий мужу экс-следователя Веры Рабиновч

Самарский районный суд решил, что следователи не правы и деньги надо вернуть Фото: Александра БУДАЕВА

Муж Веры Рабинович Андрей Киняев смог доказать в суде, что самарские следователи незаконно удерживают деньги, изъятые ранее при обыске у них в доме.

Речь идет о сумме, превышающей 1,1 млн рублей (из них 870 тысяч были в рублях, 2210 в евро и 1662 в долларах США). Эти деньги в декабре 2018 года самарские следователи изъяли при задержании полковника юстиции Веры Рабинович. Напомним, недавно ее признали виновной в получении взятки, лишили звания и приговорили к 8 годам колонии общего режима.

Деньги изъяли, по решению суда арестовали и передали на хранение в финансово-экономический отдел СУ СК РФ по Самарской области. Однако позже решение об аресте было снято. Более того, эти деньги в качестве вещдоков в судебном разбирательстве по делу Рабинович никак не фигурировали. И не удивительно, потому что ранее суды постановили их отдать Андрею Киняеву.

Как следует из решения Самарского суда, доказательств того, что деньги принадлежат Вере Рабинович нет. Следователи не выяснили также, добыты ли эти деньги в результате совершения какого-то преступления. Андрей Киняев утверждает, что деньги - его, с женой у него был заключен брачный договор, так что никакого "совместно нажитого имущества" у семьи нет.

Самарский районный суд иск Киняева удовлетворил и постановил истребовать деньги из незаконного владения следователей.

Вернули ли мужчине всю сумму, пока не ясно. Между тем, он подал еще один иск - на сей раз в Нижегородский районный суд, там Андрей Киняев требует возмещения ущерба от незаконных действий следователей, прокуратуры и суда, связанных с задержанием и ненадлежащими условиями содержания людей, находящихся под стражей.

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