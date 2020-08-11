Больше не полковник: бывшего следователя Веру Рабинович лишили звания и отправили в колонию

Вера Рабинович утверждала, что совершила обычное мошенничество Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня в Октябрьском районном суде огласили обвинительный приговор Вере Рабинович. Напомним, высокопоставленного следователя задержали сотрудники УФСБ России по Самарской области в декабре 2018 года. Сегодня ее признали виновной в получении взятки.

На момент задержания Рабинович занимала должность начальника контрольно-методического отдела по расследованию преступлений в сфере экономики в Главном следственном управлении областного МВД.

По версии следствия, она могла повлиять и влияла на работу следователей в районных отделах полиции. Поэтому, когда ее старый знакомый Виталий Прокофьев попросил помочь с "продвижением" расследования по заявлению тольяттинского предпринимателя Зелимхана Темирханова в нужном направлении, Рабинович согласилась. Но за свои услуги попросила "вознаграждение" - 15 млн рублей.

Следствие считает, что Рабинович хотела получить 15 млн рублей, но ее "взяли" с 2,5 млн рублей Фото: принтскрин видео.

Посредник Прокофьев "накинул" сверху за свои старания еще 5 млн рублей, и в итоге Темирханову выставили счет на 20 млн рублей. Тот написал заявление в ФСБ, потом передал Прокофьеву половину заранее оговоренной суммы - 10 млн рублей. На выходе из аэропорта "Курумоч", где проходила встреча, Прокофьева встретили сотрудники ФСБ, он согласился сотрудничать и под их наблюдением передал часть денег - 2,5 млн рублей давней знакомой Рабинович Жанне Назаровой. В тот же вечер пакет с деньгами "перекочевал" к женщине-следователю, после чего ее задержали.

Вере Рабинович предъявили обвинение в получении взятки, Жанне Назаровой вменили посредничество во взяточничестве, а Виталию Прокофьеву – покушение на посредничество во взяточничестве.

Мужчина все признал, а обе женщины на суде утверждали, что реально помочь Темирханову не хотели и не могли, но гособвинение, а следом и суд посчитали их вину доказанной.

Жанна Назарова была вторым посредником при передаче денег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня Веру Рабинович приговорили к 8 годам колонии общего режима, на 5 лет запретили ей занимать руководящие должности на госслужбе и в правоохранительных органах, плюс лишишь ее звания полковника юстиции.

Жанну Назарову также признали виновной, суд назначил ей наказание в виде 7 лет колонии общего режима.

Виталию Прокофьеву дали 4 года, но отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Ранее гособвинение просило всем подсудимым назначить также штраф в 150 млн рублей, но это наказание суд, видимо, посчитал излишним.

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