Дмитрий Герасимов покинул пост председателя самарской областной федерации футбола

Дмитрий Герасимов возглавлял областную федерацию футбола с 2014 года. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В самарской областной федерации футбола произошли кадровые изменения. Пост председателя покинул президент ФК «Лада-Тольятти» Дмитрий Герасимов. Он продолжит работу в МФК «Приволжье» - организации, которая проводит соревнования команд четвертого в системе дивизионов чемпионата России, где выступают любительские клубы.

Нового главу федерации выберут на собрании 17 сентября.

Среди кандидатов на пост председателя самарской областной федерации футбола – основатель «Сызрани-2003» Максим Симонов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

- Общественная работа - очень важное направление для меня. Я достаточно долго возглавлял городскую федерацию футбола, мне эта работа интересна и я бы с удовольствием ей занимался, поэтому если выборы состоятся - я буду выдвигать свою кандидатуру. Программу развития самарского областного футбола нужно представить, продвигать, доказывать и отстаивать. Делать эту программу нужно хотя бы на 5 лет, я не говорю о 10 годах, хотя нужна долгосрочная программа, - сказал Симонов.

Напомним, Дмитрий Герасимов возглавлял областную федерацию футбола с 2014 года. На этом посту он сменил Владимира Кейлина, который погиб в ДТП.