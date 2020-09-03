В Самаре девочке-инвалиду, которая ушла на домашнее обучение, выделили отдельный класс для занятий

1 сентября Алису и Пашу поздравлял клоун Сердечкин и благотворительный фонд "ЕВИТА" Фото: Александра БУДАЕВА

В Самарской области из-за коронавируса в школах ввели дополнительные меры безопасности: родителей внутрь не пускают.

Семья Алисы Щедриной, которая в этом году пошла в третий класс гимназии № 4, решила перевести дочь на домашнее обучение:

- Это не связано с какими-то запретами, просто в этом году в первый класс пошел младший брат Алисы – Паша, он поступил в другую школу, так что я буквально разрывалась бы между двумя детьми, - призналась мама ребят, Ольга Щедрина.

Спасти положение мог бы ассистент – это специальный человек, которого предоставляют в помощь инвалидам. Алиса ездит на коляске и у нее бывает мышечная слабость, так что без помощи взрослого человека не обойтись. Но ассистентов нынче нет – то ли специалисты закончились, то ли зарплаты слишком маленькие.

- Мы перевелись на домашнее обучение, но в школу будем регулярно приезжать, - рассказывает корреспонденту «КП-Самара» Ольга Щедрина о том, какой выход удалось найти из сложившейся ситуации. – Нам выделили отдельный класс для занятий с педагогом. А еще мы договорились, что будем участвовать в праздниках и общешкольных мероприятиях, чтобы Алиса не потеряла связи со сверстниками.

Напомним, у Алисы - спинально-мышечная атрофия, ее организм не вырабатывает достаточно белка. Но это не мешает девочке тянуться к знаниям и заводить всегда и везде новых друзей. Девочка является подопечной благотворительного фонда "ЕВИТА".