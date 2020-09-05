Самарец, подозреваемый в расчленении пожилых родителей, признал свою вину

Следователи попросили суд отправить мужчину под арест Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 5 сентября, Промышленный районный суд Самары рассмотрит ходатайство следствия об аресте 40-летнего местного жителя, которого подозревают в жестоком убийстве своих пожилых родителей.

— Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ — «Убийство двух и более лиц». Вину в содеянном он признал. По словам мужчины, он пошел на этот шаг из-за личных неприязненных отношений, — сообщили «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Напомним, тела 85-летнего Александра Кочладзе и его 72-летней супруги Татьяны были найдены в запертой квартире на улице Ново-Садовой в конце августа. Они пролежали там несколько дней, пока соседи не почувствовали неприятный запах и не вызвали полицейских. Картина, представшая перед стражами порядка после вскрытия жилища, была шокирующая. Мужчина был весь изрезан ножом, а у женщины еще и ампутировали руку и голову. Каждому нанесли не менее 10 ударов ножом. В содеянном сразу заподозрили сына супружеской пары, который жил в той же квартире. Однако быстро найти мужчину не удалось. Задержали его через несколько дней в Санкт-Петербурге. Накануне, 4 сентября, подозреваемого доставили в Самару. Сейчас правоохранители продолжают расследовать уголовное дело.