Жителей Самары приглашают участвовать в флешмобе #такмоднопристегнись

Родителей просят выложить фото детей в автомобиле Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жителей Самары приглашают к участию в флешмобе #такмоднопристегнись. Для этого нужно сфотографировать ребенка в детском кресле или с удерживающим устройством в автомобиле и выложить снимок с хештегом в социальных сетях.

Лучшие работы попадут в социальные сети ГИБДД, а знакомые и друзья родителей, выложивших такие фото узнают, какие они ответственные и законопослушные.

В управлении ГИБДД Самарской области объяснили, что этот флешмоб направлен на повышение безопасности детей на дорогах. К сожалению, число пострадавших в авариях несовершеннолетних растет. Многие детишки в них выступали как раз пассажирами авто. К сожалению, родители продолжают нарушать ПДД, зная, что рядом с ними в машине находится их ребенок. Полицейские хотят напомнить, что нет ничего важнее, чем жизнь и здоровье близких, и никакая спешка не оправдывает наплевательское к ним отношение.