На месте рухнувшего дома работают следователи Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Житель дома с рухнувшей стеной на улице Галактионовской, 153 рассказал «КП-Самара» о возможных причинах обрушения. В момент ЧП, в субботу, 5 сентября, ЧП Дмитрий Опарин находился дома. По его словам, с самого утра совсем рядом со зданием велись ремонтные работы – рабочие копали котлован для приведения в порядок канализации.

Константин Опарин успел выбежать из рушившегося дома в последнюю минуту Фото: Ольга НОВИКОВА

- Я слышал, как работает трактор, разговаривают рабочие. А потом с потолка, со стен начала сыпаться штукатурка, трещать обои, дом начал деформироваться, - с содроганием вспоминает Дмитрий. - Сначала выглянул в окно, увидел, что рядом с домом вырыт большой котлован. Подумал: «Ну что ж, дом старый, стены немного ведет». Еще тогда забеспокоился, выдержит ли. А ближе к обеду у меня стена стала отделяться от потолка, образовалась огромная трещина в два пальца, начали сыпаться камни! Понял, что стена может просто упасть в любой момент, дома находиться стало просто страшно. Я выбежал наружу, к рабочим, смотрю – а там под несущей стеной, под фундаментом вырыта огромная яма. Фактически дом висел в воздухе, его ничего не держало – ни подпорок не было, ничего! Непонятно еще как он столько продержался, как не упал до этого. Я попросил у рабочих прекратить это, засыпать яму, забетонировать. А они мне говорят: мол, поздно закапывать, и вообще мы специалисты, мы лучше знаем, что делать. Я говорю: у меня сейчас рухнет стена. Они посмотрели – а там камни сыпятся. В итоге они быстро остановили работы, убрали экскаватор из ямы и сами выбежали. Я забежал домой, взял ценные вещи, документы, постучал соседям, чтобы предупредить. Только выбежал из дома, как стена рухнула.

Лишь по счастливой случайности при обрушении обошлось без пострадавших. Сейчас почти полсотни жителей домов № 153 и 151 по улице Галактионовской не могут вернуться в свои дома. Территория оцеплена, здесь работают следователи, которые выясняют обстоятельства произошедшего. Людям предложили жилье в маневренном фонде.