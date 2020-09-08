Названо число семей, которых переселят из "гнилушек" в Самаре

В Самаре все еще много ветхих домов

Стало известно, сколько семей переедут в новое благоустроенное жилье в этом году из ветхих зданий. На первом этапе расселят 348 квартир, они расположены в нескольких десятках аварийных домов. Все отпразднуют новоселье до конца текущего года.

На втором этапе из ветхих домов переедут еще 460 семей. Сейчас закупаются квартиры для переселенцев. Причем жилье намерены купить уже в этом году, а ключи выдать до конца 2021 года.

При этом собственники могут выбрать не квартиру, а денежную компенсацию. Но не ту сумму, которую они пожелают, а рыночную стоимость: всем жильцам рассылают уведомления о цене.

- В рамках 1 этапа 70% семей уже согласились на предлагаемые варианты переселения и получили жилье в соответствии с заключенными договорами и соглашениями, - рассказал заместитель руководителя Департамента управления имуществом г. о. Самара по жилищным вопросам Виктор Федоренчик.

Квартиры для переселенцев приобретают в разных районах Самары. Например, в Волгаре, в ЖК "Рассвет", в "Крутых Ключах".

Ведут в минстрое и подготовку к третьему этапу переселения. Уже до 2021 года власти намерены заключить контракты на объекты, которые планируют купить. И к середине 2021 года уже закупят полный объем квартир под расселение до 2023 года.

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