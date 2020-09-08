Одним из «Лидеров России» стал самарец Алексей Евстигнеев

Алексей шел к победе два года

Самарец Алексей Евстигнеев стал одним из «Лидеров России». Молодой человек второй год подряд участвует в конкурсе и в этот раз добился оглушительного успеха. Он стал победителем суперфинала, одним из 106 лучших в России. Всего на конкурс в этом году подали 233 380 заявок, и такой успех дорогого стоит.

- Это второй год, когда я участвую в этом конкурсе. Сначала у меня не получилось пройти. Я шел как на состязание, попробовать себя в конкуренции серьезных и ярких людей. Но, когда я разобрался, понял, что главная ценность — это люди, те знакомства, которые мы получаем по всей России, - поделился эмоциями победитель.

В суперфинале за первые места сражались уже 300 человек. Два дня подряд лучшие умы страны показывали мастерство и состязались в решении сложных управленческих задач и кейсов.

- Конкуренция была серьезная, соперники оказались очень высокого уровня, напряжение чувствовалось до самого конца,- рассказал Алексей Евстигнеев журналисту "КП-Самара". - Временами я сомневался в успехе, но не переставал бороться - и победил.

Все участники суперфинала получат грант на обучение в лучших вузах страны, а победители - еще и персонального наставника. Алексей рассказал, что определится с выбором учебного заведения уже в ближайшее время.

Одним из наставников конкурса выступил и губернатор Дмитрий Азаров. Он, например, рассказал участникам, как выбирает людей в свою команду и на что ориентируется.