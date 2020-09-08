Много миллионеров: стало известно, сколько зарабатывают главные врачи Самарской области

Светлана Гусева много заработала за счет продажи имущества ФОТО: ГП № 6

В министерстве здравоохранения рассказали, сколько зарабатывают главные врачи региона. Судя по цифрам за 2019 год, доход у медиков весьма приличный.

Больше остальных пополнила свой личный бюджет Светлана Гусева из Самарской городской поликлиники № 6. За 12 месяцев она заработала 18 559 979,25 рублей. Правда, на основном месте - 2 079 543,50. Остальные за счет продажи имущества.

Вторая позиция по доходам у главврача областного кардиодиспансера Владимира Горячева. Он получил в 2019-м 16 801 125,73 рублей. Из них на основном месте работы - 1 931751,73 руб., еще 6 425 000 от ценных бумаг и участия в бизнесе и 8 444 374 - от продажи доли участия в уставном капитале.

Тройку "лидеров" замыкает глава регионального наркологического диспансера Андрей Щербань. Он заработал 14 068 383,27 руб. На рабочем месте - 1 638816,60, за счет дивидендов - 12 271 265.

Меньше всех в прошлом году из коллег заработал экс-руководитель ГЦБ Октябрьска Сергей Романов - 847 136 рублей. Недавно медик трагически погиб - его по ошибке застрелил знакомый на охоте.

Полный список задекларированных доходов врачей и членов их семей можно изучить тут.