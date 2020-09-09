Сергию Гусельникову в конце года исполнилось бы 60 лет / Фото: Самарская митрополия Фото: vk.com

Во вторник, 8 сентября, умер настоятель Кирилло-Мефодиевского собора в Самаре, протоиерей Сергий Гусельников. В декабре ему бы исполнилось 60 лет.

- Протоиерей Сергий Гусельников скончался в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, - сообщили представители Самарской митрополии в официальной группе в соцсети.

Священнослужитель был не только настоятелем Кирилло-Мефодиевского собора, но еще и руководил отделом по взаимодействию с казачеством Самарской области. Многие, кто знал Сергия Гусельникова, не могут поверить в его смерть. По словам прихожан собора, он был добрый, понимающий, бескорыстный, честный настоятель. Он успел сделать много добрых дел и помочь многим людям.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким протоиерея Сергия Гусельникова.