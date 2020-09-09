Гендиректор «Крыльев Советов»: «По Зиньковскому конкретных предложений не было»

Антону Зиньковскому 24 года. В «Крылья» он перешел из «Чертаново» зимой 2019 года. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал слухи об уходе полузащитника команды Антона Зиньковского. По словам функционера, конкретных предложений по трансферу не было.

- Пока все на уровне слухов. В «Крылья Советов» конкретных предложений по Зиньковскому не было. Во многом все зависит от самого футболиста, от его желаний и амбиций. Сейчас Антон в силу возраста, квалификаций и показанных результатов самый востребованный футболист «Крыльев». Если будет по нему предложение, то вопрос будет в деньгах. Клуб заработает на этом трансфере, - сказал Калакуцкий в эфире радио «КП-Самара».

Антону Зиньковскому 24 года. В «Крылья» он перешел из «Чертаново» зимой 2019 года. Ранее СМИ сообщали об интересе к игроку самарцев со стороны «Зенита», «Краснодара», «Сочи», тульского «Арсенала» и киевского «Динамо».

Полностью интервью с гендиректором «Крыльев Советов» читайте на сайте kp.ru.