Россельхозбанк и Самарский государственный экономический университет запустят общие образовательные проекты

Директор Россельхозбанка и ректор СГЭУ подписали соглашение о сотрудничестве

Директор Самарского РФ Россельхозбанка Раиль Багдалов и ректор Самарского государственного экономического университета Светлана Ашмарина подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает активное участие кредитной организации в социальных и образовательных программах учебного заведения.

Россельхозбанк готов оказывать содействие в подготовке высококвалифицированных кадров в области экономики и финансов, участвовать в образовательных проектах, организовывать стажировки для наиболее успевающих и ориентированных на работу в Банке студентов.

Самарский государственный экономический университет является одним из опорных и старейших вузов Поволжья, более 70 % всех преподавателей в вузе имеют ученые степени и звания, более 20% преподавательского состава – доктора наук и профессора. Учебное заведение имеет широкие возможности для подготовки высококвалифицированных профессионалов в области банковского дела.

«Сотрудничество с учебным заведением – это возможность подготовить и выпустить молодых профессионалов, которые получат важнейшие знания в области управления финансами и работы с кредитными организациями. Лучшим студентам будет предоставлена возможность пройти стажировку в банке с последующим трудоустройством. Мы высоко ценим талантливых студентов и готовы оказывать помощь тем, кто хочет расти профессионально», - отметил директор Самарского РФ Раиль Багдалов.

«Мы очень рады новому партнеру. Такое сотрудничество, в первую очередь, позволяет нашим студентам получить новые профессиональные знания непосредственно от практиков, сформировать компетенции, востребованные на рынке. Всё это повышает ценность наших выпускников для потенциальных работодателей. Кроме того, постоянное взаимодействие с бизнесом позволяет нам адаптировать учебные программы под его потребности», - подытожила ректор СГЭУ Светлана Ашмарина.