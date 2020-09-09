В Самаре хотят вернуть пожарную часть в поселок Запанской

Необходимость в своей пожарной части возникла после участившихся пожаров в поселке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре намереваются вернуть пожарную часть в поселок Шмидта (Запанской), где месяц назад произошел крупный пожар, в результате которого сгорели 10 частных домов. На этой неделе состоится совещание городской администрации с представителями ГУ МЧС России по Самарской области, на котором обсудят, в каком виде будет вновь создана пожарная часть в поселке. Об этом в среду, 9 сентября, рассказал журналистам депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн во время приема граждан.

На этой неделе вместе с МЧС и главой города планируем провести совещание на эту тему, надеюсь, что мы найдем решение и пожарная часть там будет создана, - сказал Хинштейн.

Напомним, пожар произошел ранним утром 8 августа в доме № 23 на улице Железноводской. Сначала в одном из домов загорелась электропроводка, затем взорвался газовый баллон, поспособствовав распространению пожара. В дальнейшем огонь распространился на 10 частных домов, общая площадь возгорания составила 1 300 кв. м.

Как отметил Хинштейн, ситуация в Запанском складывается тревожная, поскольку поселок хоть и находится в черте города, но по сути пребывает в изоляции, путь куда преграждают железнодорожные переезды со шлагбаумами. По словам парламентария, опасения вызывает и тот факт, что в поселке преобладает деревянная застройка, «и далеко не все жители социально ответственные».

Сейчас там действует добровольная пожарная дружина, которая первой приступила к ликвидации пожара 8 августа. В дальнейшем поселке может появиться комплекс, рассчитанный на две спецмашины, которые в случае происшествий будут использовать близлежащие водоемы для забора воды. Также обсуждается вопрос о строительстве пожарного пирса для гарантированного забора воды в случае необходимости.