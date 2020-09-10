Очевидцы в шоке: в центре Самары иномарка после ДТП насмерть придавила женщину-пешехода

ДТП произошло в историческом центре Самары. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Утром 10 сентября в историческом центре Самары в районе дома на ул. Венцека, 43, произошла трагедия. 28-летняя автоледи на «Калине» ехала по ул. Фрунзе в сторону ул. Ленинградской. Поворачивая налево, она не уступила дорогу «Митсубиси», за рулем которой находилась 37-летняя дама. В результате два автомобиля столкнулись. Сила удара была такова, что иномарку отбросило в сторону.

- Автомобиль «Митсубиси» по инерции продолжил движение и допустил наезд на пешехода - женщину 1950 года рождения, которая находилась на тротуаре, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

К сожалению, избежать жертв не удалось. 70-летняя женщина, которую придавило иномаркой, скончалась на месте. По свидетельствам очевидцев, картина была ужасающей. Как рассказывают местные жители, они видели на асфальте оторванную руку.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким погибшей.