На АВТОВАЗе выбрали названия для новых машин Lada

Названия для новых моделей предлагали подписчики в четырех соцсетях – Вконтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграме. Фото: LADA / vk.com

АВТОВАЗ объявил итоги конкурса на названия для новых машин «Лада». Выиграли варианты Onega, Slava, Lika и Alta. Именно так будут называться новые модели автомобилей. Как машины будут выглядеть и когда о них расскажут, на АВТОВАЗе не сообщили.

Напомним, названия для новых моделей предлагали подписчики в четырех соцсетях – Вконтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграме. Среди требований были благозвучное звучание, 2-3 слога в слове и окончание на букву «а».

Что конкретно означает каждый из вариантов, на АВТОВАЗе не уточнили. Хотя объяснять, что такое «слава» нет смысла. Онега же – это река и город в Архангельской области, а также вымершее животное. Лика – одна из форм женских имен Лидии и Анжелики, а также астероид в Солнечной системе. Что такое Альта – не совсем понятно. Однако вряд ли на заводе обращали внимание на смысл слов и руководствовались их благозвучием.