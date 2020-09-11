В Самаре перекрыли две улицы, чтобы люди смогли вывезти вещи из дома с рухнувшей стеной

Сегодня люди вывезут самые необходимые вещи из пострадавшего дома Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самаре перекрыли две улицы в историческом центре для того, чтобы жители дома с рухнувшей стеной на улице Галактионовской, 153 смогли вывезти из пострадавших квартир самое необходимое. Первоначально сообщалось, что понадобится перекрывать только улицу Галактионовскую, однако позже спасатели приняли решение ограничить движение также по участку улицы Самарской. Автомобили и общественный транспорт пустили в объезд.

- Это необходимо для обеспечения подъезда транспорта с учетом мер безопасности, - объяснили в мэрии. – Дом пока находится под угрозой дальнейшего обрушения. Чтобы исключить излишнюю вибрационную нагрузку, движение в прилегающем квартале временно ограничили.

Вещи вывозили с участием спасателей и МЧС.

- Как только вещи будут вывезены, в течение 1-2 часов проезд будет открыт, - пояснили в мэрии. - Приносим извинения за вынужденные неудобства и просим отнестись с пониманием.