Сергей Безруков: «Для меня каждый раз вырваться в Самару – это большой подарок»

Кроме того, известный актер выразил свое отношение к тому, что фестиваль имени Шостаковича проходит в Самаре. Фото: Иван ВИСЛОВ

Известный актер театра, кино, телевидения, режиссер, сценарист и продюсер Сергей Безруков перед открытием фестиваля «Шостакович. Самарское время. DSCH», в котором он принимает участие, высказался по поводу своего приезда в Самару. По словам актера, визиты в город для него это большой подарок.

- Думаю, вы знаете, что я не впервые в Самаре. Всю Волгу я объездил уже вдоль и поперёк с гастролями и «Табакерки», и со МХАТом, и родным театром, и с антрепризой… Я бывал здесь очень часто! Я ещё помню то время, когда город назывался Куйбышев! Самое главное, что есть Волга, которая сохранила своё течение, и, слава Богу, она есть, потому что для меня как для волжанина Волга – это моя родная река! У меня корни нижегородские. А Самара, хоть и повыше будет, это Волга – это родная энергия! Для меня каждый раз вырваться в Самару, найти время в сложном графике приехать сюда – это такой подарок, - отметил Сергей Безруков.

Кроме того, известный актер выразил свое отношение к тому, что фестиваль имени Шостаковича проходит в Самаре.

- В этом году мы празднуем 75-летие Великой Победы. Эту Победу мы никому не отдадим! И мне показалось, очень правильно проводить фестиваль искусств «Шостакович. Самарское время. DSCH» именно в Самаре, поскольку город связан с именем Шостаковича, здесь он закончил свою Седьмую симфонию, и самое главное, что здесь была её премьера. А то, что я сегодня буду читать стихи, будет звучать музыка Шостаковича, мне кажется, очень верно. И для меня это, конечно, такое волнение! Потому что я впервые читаю под Шостаковича и впервые выступаю на этом фестивале, - приводит слова Безрукова пресс-служба правительства Самарской области.

Международный фестиваль искусств «Шостакович. Самарское время. DSCH» проходит с 12 по 25 сентября. На нем представлена широкая палитра: драматический театр, симфоническая, камерная и народная музыка. Участие в фестивале принимают звезды мировой сцены. Открыл «Шостакович. Самарское время. DSCH» концерт «Классика на Волге» 12 сентября на площади Куйбышева.

Программу фестиваля можно посмотреть на сайте kp.ru.