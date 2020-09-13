Выборы в Чувашии: поступили сигналы о подкупе избирателей и агитации на машинах

Жители региона выбирают губернатора и депутатов в городские и районные советы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чувашии в ЦИК поступили сигналы о нарушениях на выборах главы региона и депутатов в городские и районные советы депутатов. Об этом в прямой трансляции работы Единого инфоцентра рассказал глава областной ЦИК Александр Цветков:

- Есть сообщения о том, что в поселке Лапсары в одном из округов Чебоксар идет давление на избирателей, вплоть до угроз. Есть сигналы о подкупах избирателей. Суммы по 200-500 рублей за голос. Информацию проверяют полицейские, результаты обязательно сообщим, - рассказал Цветков.

Еще по одно грубое нарушение уже подтверждено полицией – рядом с участковыми комиссиями появлялась машина с агитацией за конкретного кандидата на пост главы региона. Цветков подчеркнул, что переезжающее с место на место транспортное средство нельзя считать стационарным средством агитации. Это запрещено. Сейчас МВД выявили владельцев этих машин и принимают решение о привлечении их к ответственности.

В остальном выборы проходят спокойно. На данный момент темпы голосования в регионе немного замедлились. За последние два часа рост явки примерно 3,5%. Проголосовало уже 43,5% избирателей. Лидеры по явке - сельские районы . Подробнее в трансляции на нашем сайте.