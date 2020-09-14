Самарские следователи проводят проверку коррекционного интерната в Чапаевске

Следователям сообщили, что воспитательный процесс в интернате порой переходит за рамки дозволенного Фото: Алексей ФОКИН

Самарские следователи проводят проверку по факту жестокого обращения с детьми в спецучреждении в Чапаевске. Воспитанниками, а следовательно, и вероятными пострадавшими являются дети с особенностями здоровья, которые к тому же сейчас живут в интернате и не видят своих родителей. Уголовное дело уже возбудили по ст.156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

- На данный момент проверяется, действительно ли по отношению к детям применялось физическое насилие. Видимых телесных повреждений при осмотре детей не обнаружено, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» заместитель руководителя отдела процессуального контроля СУ СК РФ по Самарской области Андрей Поздеев. - В рамках этого уголовного дела планируется проведение психолого-психиатрических экспертиз и работа психологов с детьми, чтобы установить, оказывалось ли на детей психологическое, физическое или иное другое насилие

По данным собственных источников «Комсомолки», воспитательница, к которой у следствия возникли вопросы, пока продолжает работать – неопровержимых доказательств ее виновности пока нет.

Самарский дом ребенка "Солнышко" в этом году привлек к себе внимание из-за странного поведения воспитателей при прогулке с детьми в беседке Фото: Александра БУДАЕВА

Напомним, это уже второе дело в 2020 году, когда дети, которые находятся в спецучреждениях, становятся жертвами неоправданной жестокости со стороны воспитателей. В июле в интернете появилась видеозапись, на которой видно, как двухлетнего ребенка буквально вытряхнули из коляски, а еще одному малышу воспитатель дал по лбу. Обе «героини» видео сейчас уволены и являются фигурантками уголовного дело. Его расследование пока не завершено.

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Из дома ребенка, который сейчас проверяют на предмет жестокого обращения с детьми, уволили двух человек: одна обидела подопечную, вторая это видела и промолчала (подробности)