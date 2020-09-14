Четыре юные самарские художницы победили во всероссийском конкурсе «Поколение М»

Портрет тыквоголового пришельца авторства 17-летней Дарьи Лазиной из Тольятти поразил членов жюри

ПАО «МТС» подвела итоги федерального творческого благотворительного проекта «Поколение М». Оценивали работы настоящие звезды – певица Полина Гагарина, дизайнеры Юлия Далакян и Игорь Гуляев, создатели легендарного мультсериала «Смешарики» и другие признанные деятели культуры. Среди победителей, выбранных среди тысяч талантливых детей со всей России, оказались сразу четыре школьницы из Самарской области.

Ребята из Самарской области лучше всего проявили себя в художественном направлении проекта. Так, второе место в номинации «Рисуй со Смешариками» заняла 11-летняя Даша Макарова из Самары. Школьница прислала на конкурс более 50 работ, и победу ей принесла стилизованная первомайская открытка. Это не первая ее награда в «Поколении М» - в прошлом году талантливая девочка вошла в число призеров номинации HandMade, но останавливаться на достигнутом не планирует.

Иллюстрации двух школьниц из Самарской области были отобраны для красочной энциклопедии будущего «Поколения М». Участникам конкурса было предложено пофантазировать на одну из тем - «Город будущего», «Медицина будущего», «Наука и технологии будущего», «Развлечения будущего», «Образование будущего», «Мода будущего» - и создать небольшое эссе или рисунок. Портрет тыквоголового пришельца авторства 17-летней Дарьи Лазиной из Тольятти и красочный город будущего с летающими машинами, придуманный 11-летней Алисой Петуховой из Самары, впечатлили членов жюри - мастеров из издательства «АСТ», редакции «Аванта» и благотворительного фонда «Система». Книга с работами Алисы и Дарьи будет издана в ближайшее время в российском издательстве «Аванта», специализирующемся на научно-популярной литературе. Приз зрительских симпатий в номинации «Будущее время Поколения М» также достался самарчанке – 12-летней Елизавете Кузнецовой, приславшей на конкурс яркий городской пейзаж.

«Самарские школьники год за годом становятся настоящими «звездочками» художественных номинаций «Поколения М» - на счету нашего региона и громкие победы в конкурсе юных дизайнеров, и экспозиции картин наших ребят в Третьяковской галерее, и вот теперь – иллюстрации на страницах настоящей печатной «книги будущего». Для успеха всероссийского масштаба теперь достаточно иметь талант и доступ в интернет, который, в свою очередь, позволит учиться онлайн у лучших педагогов, развивать и совершенствовать свои навыки и в итоге побеждать. Надеюсь, с каждым годом талантливых детей и подростков, о которых благодаря интернету знает вся страна, будет становиться все больше и больше», — рассказал директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.