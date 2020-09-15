Число заболевших коронавирусом в Самарской области перевалило за 10 тысяч

Число заболевших коронавирусом заметно растет в Самарской области Фото: соцсети

15 сентября стало известно о том, что в Самарской области еще 122 человека заболели коронавирусом. Общее число заразившихся теперь 10066. Такие сведения предоставили на сайте СтопКоронавирус.РФ.

К счастью, в этот раз никто от болезни не умер. Число погибших остается прежним - 144.

Прибавилось и количество выздоровевших. За сутки лечение закончили 92 жителя региона. За все время пандемии в губернии победили недуг 7817 граждан.

Накануне на заседании оперативного штаба губернатор Дмитрий Азаров заявил, что нужно ускорить завоз вакцин - от гриппа и от Covid-19 - в регион и ускорить прививочную кампанию. Также он напомнил о необходимости соблюдения масочного режима.