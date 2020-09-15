Стало известно, как еще 122 жителя Самарской области заболели коронавирусом

Больше всего заболевших в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирусная инфекция не покидает Самарскую область. Наоборот, заболевших становится все больше. Так, 15 сентября подтвердились еще 122 случая Covid-19. Всего же в губернии за все время пандемии недуг добрался до 10066 человек.

Наибольшее количество новых пациентов 15 сентября зафиксировано в региональной столице - 60. 10 - в Тольятти, 9 - в Новокуйбышевске. 6 - в Похвистневе, по 5 в Сызрани и Шигонском районе. 4 - в Красноярском районе, по 3 - в Кинеле и Кинель-Черкасском районе. По 2 - в Большечерниговском, Ставропольском, Хворостянском и Челно-Вершинском районах. По 1 случаю - в Жигулевске, Чапаевске, Волжском, Клявлинском, Кошкинском, Нефтегорском, Приволжском, Сергиевском и Шенталинском районах.

- 15 человек контактировали с ранее заболевшими, 89 обследованы с диагнозом «внебольничная пневмония, ОРВИ», 18 не имели никаких клинических проявлений, - рассказывают в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории региона.

Победили недуг за сутки 92 человека. Всего за время пандемии - 7817. Под медицинским наблюдением остаются 238 граждан.