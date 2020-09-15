В Самаре источники коронавируса ищут на дверных ручках, в магазинах и транспорте

Борьба с распространением коронавируса продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ситуация с распространением коронавируса в Самарской области сложилась тревожная. Каждый день заболевают больше ста человек. В связи с этим принимаются меры по борьбе с инфекцией.

- С 3 сентября организованы исследования по выявлению возбудителя COVID-19 в объектах окружающей среды, а именно в смывах с различных поверхностей - дверных ручек, ручек тележек, корзин, поручней лестниц - в крупных торговых предприятиях, рынках, в медицинских организациях, на объектах транспорта, - рассказали накануне на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения болезни на территории региона.

Отобрано 148 смывов. Вируса в них отыскать не удалось. Но работа в этом направлении продолжится. Специалисты планируют проводить исследования как минимум до конца года.