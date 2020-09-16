Рыбные места и палаточные городки: МТС выяснила, где и как этим летом чаще всего отдыхали самарцы

Этим летом самарцы предпочитали проводить время на берегу рек, в палатках на природе или на даче Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

ПАО «МТС» выяснило, где предпочитали отдыхать жители Самарской области летом 2020 года.

По данным МТС, чемпионами по летнему трафику стали дачные массивы в радиусе до 50 километров от Самары и Тольятти. Чаще всего любители загородного отдыха приезжали на «фазенды» в Кинельском и Красноярском районах, при этом общий объем потребляемого дачниками мобильного трафика почти на 40 процентов превысил прошлогодний показатель.

«Серебро» по популярности впервые за последние годы заняли места для палаточного отдыха. По данным туристического портала Tvil.ru, Самарская область вошла в этом году в топ-10 мест для отдыха с палатками, сравнившись по популярности с Северным Кавказом, и данные трафика МТС это подтверждают. Помимо традиционной для самарцев Заволги в этом году повышенным спросом среди туристов пользовались село Ягодное в Ставропольском районе, Мастрюковские озера и окрестности села Белозерки в Красноярском районе.

В тройку летних лидеров трафика также вошли водоемы, куда самарцы чаще всего выбираются порыбачить – берега рек и проток в районе Царевщины и Курумоча, Алексеевские озера и острова в Безенчукском районе.

Еще одним отличием лета 2020 года стал стабильно высокий мобильный трафик в городской черте Самары, практически не меняющийся в выходные дни по сравнению с буднями. Это связано в том числе с возросшим туристическим потоком в Самарскую область – по данным big data МТС, этим летом количество приехавших в регион туристов из других регионов России выросло по сравнению с прошлым годом в два раза, причем пик посещений пришелся на вторую половину августа, когда было отменено большинство связанных с эпидемиологической обстановкой ограничений.

«Мы активно строим сеть на территории всей Самарской области, чтобы даже на даче или в палатке наши абоненты не чувствовали себя вдали от цивилизации и могли пользоваться всеми необходимыми сервисами, от карт и навигаторов до музыки и онлайн-кинотеатров. Проведенные весной этого года масштабные работы по усилению сети в области помогли не только сохранить привычный уровень жизни во время самоизоляции, но и сделали более комфортным летний отдых для туристов», - отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.