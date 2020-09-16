Стала известна судьба подростка из Самарской области, в исчезновения которого заподозрили убийство

Фото: ДПСО "ЛизаАлерт" Фото: vk.com

В Самарской области завершились поиски 15-летнего мальчика, которого искали больше месяца. Напомним, подросток ушел из дома в поселке Стройкерамика 9 августа. Сначала его поисками занимались волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», потом подключились полицейские, а в СУ СК по Самарской области даже завели уголовное дело по статье «Убийство». Однако все закончилось благополучно.

- Найден. Жив, - написали волонтеры в своей официальной группе во вторник, 15 сентября.

Подробности того, где именно все это время пропадал подросток и как его нашли, пока не сообщаются.