Стали известны подробности ДТП с тремя авто на трассе М-5 под Тольятти, где погиб человек

Отечественная легковушка врезалась в отбойник и столкнулась с "Маздой" и "Киа" / Фото: Происшествия Тольятти Фото: vk.com

В полиции рассказали подробности страшного ДТП, которое произошло утром 16 сентября на трассе М-5 «Урал» между Тольятти и Самарой. Напомним, там по дороге в автоград столкнулись три авто: «Лада Веста», «Мазда» и, как позднее выяснилось, «Киа Рио». По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель отечественной легковушки.

- За рулем «Весты» находился молодой человек 1991 года рождения. В пути следования он нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и врезался в дорожный барьер. После этого с автомобилем столкнулись «Киа Рио» и «Мазда», - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося водитель «Весты» от полученных травм скончался на месте. Также пострадали водитель и пассажирка автомобиля «Мазда». Сейчас полицейские выясняют все детали происшествия, по факту ДТП проводится проверка.

В облГлавке призывают всех участников движения быть внимательнее на дороге и напоминают о необходимости соблюдения ПДД.