Суд поддержал требование прокуроров сместить главу Октябрьска

Прокуратура внимательно проверяет исполнение требований федерального законодательства Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Прокуратура Самарской области проверила исполнение требований федерального законодательства о противодействии коррупции и сразу же наткнулась на любопытный случай. Так, глава Октябрьска предоставила в аренду своей матери два земельных участка и при этом не уведомила гордуму.

Дело в том, что в подобном случае у главы города возникает личная заинтересованность, которая впоследствии может привести к конфликту интересов при предоставлении земельных участков. В связи с этим прокурор потребовал устранить выявленные нарушения и рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий главы. Вот только дума Октябрьска это представление не удовлетворила.

Прокуратура отчаиваться не стала и упорно продолжила закидывать Октябрьский городской суд исковыми заявлениями, которые 14 сентября 2020 года все-таки были удовлетворены в полном объеме.