2020-07-29T12:53:04+03:00
Общество

Дума Октябрьска отказалась увольнять мэра города

Прокуратура ранее требовала досрочной отставки Александры Гожей из-за нарушения чиновницей законодательства о противодействии коррупции
Александра БУДАЕВА
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Александра Гожая уже не в первый раз попадает в эпицентр скандалов. Фото с сайта администрации г.о. ОктябрьскАлександра Гожая уже не в первый раз попадает в эпицентр скандалов. Фото с сайта администрации г.о. Октябрьск
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Городская дума Октябрьска в конце июля рассмотрела представление прокуратуры, в котором надзорное ведомство требовало отставки главы города за нарушение законодательства о противодействии коррупции.

Напомним, силовики выяснили, что Александра Гожая в 2018 и 2019 годах подписала два постановления, на основе которых ее мать Людмила Анатольевна получила в аренду на 50 лет два муниципальных участка общей площадью более 2000 кв. метров. Прокуратура усмотрела в этом конфликт интересов, что является серьезным нарушением законодательства о противодействии коррупции.

Надзорное ведомство нарушение увидело, а народные избранники - нет. Как гласит проект решения гордумы, размещенный на сайте, информация от прокуратуры депутатами принята к сведению, но конфликта интересов в действиях Александры Гожей депутаты не видят, а потому оснований для досрочного прекращения ее полномочий нет, то есть в отставку ее не отправят.

Народные избранники также решили «рекомендовать главе городского округа Октябрьск Александре Гожей не допускать ситуаций, которые могут привести к возникновению конфликта интересов».

Как надзорное ведомство отнеслось к такому повороту событий и есть ли у прокуратуры возможность и намерения его обжаловать, пока не ясно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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