Хлоркой по коронавирусу: Самару продолжают обрабатывать от опасной инфекции

Самару активно обрабатывают против COVID-19 / Фото: администрация Самары

Самару продолжают активно защищать от коронавируса. С конца марта в городе ежедневно, если позволяет погода, обрабатывают остановки, детские и спортивные площадки и подъезды.

- Дезинфекцией поверхностей в парках занимаются 10 человек со специальным оборудованием. Они проводят обработку детских площадок, скамеек, урн и всех тех поверхностей, к которым прикасаются люди. Стараемся проводить обработку в утренние часы, пока мало посетителей, - рассказал замдиректора МАУ «Парки Самары» Андрей Мутейкин.

Скверы дезинфицируют по очереди. По такой же схеме обрабатывают и дороги. В качестве средства борьбы с COVID-19 в общественных пространствах используют хлорсодержащие препараты, одобренные Роспотребнадзором, к примеру, «Хлорамин Б». В мэрии отмечают, что обработка улиц города против коронавируса будет продолжена в том же режиме. Темпы снижать коммунальщики не будут.

Напомним, что с начала сентября в регионе выявляют как минимум по 100 человек с COVID-19 за сутки. Всего заразились уже больше 10 тысяч жителей. Многие ограничения уже сняли, но масочный режим и социальное дистанцирование все еще действуют.